Inaugurata a Chiari la nuova "casa" degli skater

spazio allo sport

Il nuovo parco, un'area di circa 200 metri quadrati fortemente voluta dall'Amministrazione e dalla comunità, è finalmente diventato realtà

E' stato inaugurato oggi, sabato 22 ottobre, il nuovo skate park del Comune di Chiari: a tagliare il nastro sono stati il sindaco Massimo Vizzardi e dell’assessore alle Politiche Giovanili Chiara Facchetti, insieme con l’architetto Paolo Greppi, lo skater Sebastiano Rossi dell’Ads Poison Wave , l’associazione Artquake di Chiari e Lorenzo Piceni in rappresentanza dei ragazzi che hanno proposto l'idea all'Amministrazione.

E' pronto lo skate park: un contest in occasione del taglio del nastro

L'area, costruita al parco delle Rogge, conta 200 metri quadri di pista, diverse rampe per differenti livelli di difficoltà, e un'architettura che richiama la silhouette di un’aquila con le ali dispiegate in volo. Una struttura fortemente voluta dall'Amministrazione, che ha così dotato il Comune di uno spazio dedicato ai giovani, all'aggregazione e allo sport, ma anche dalla stessa cittadiananza che l'aveva votata al Bilancio Partecipativo: il progetto era stato fra i cinque più votati all’edizione 2017, è stato realizzato con i 40mila euro di fondi previsti in caso di vittoria a cui si sono aggiunti altri 20mila dell'Amministrazione.

Oggi, il progetto, è diventato realtà, a disposizione di tutta la comunità e pronto a diventare fucina di grandi skaters.