"Il valore del volontariato nelle comunità locali": se ne parla a Gussago.

"Il valore del volontariato nelle comunità locali" a Gussago

In occasione della "Giornata Internazionale del Volontariato", in programma martedì 5 dicembre 2023, il comune di Gussago è lieto di annunciare la conferenza dal titolo "Il valore del volontariato nelle comunità locali". L'evento vedrà la partecipazione di Roberto Rossini, presidente del consiglio comunale di Brescia ed ex presidente nazionale di ACLI.

La consegna del premio "Il cuore di Gussago"

Durante la conferenza, si terrà la cerimonia di consegna della prima edizione del premio "Il cuore di Gussago". Questo riconoscimento è stato ideato e donato alla comunità dall'artista gussaghese del ferro, Giuseppe Bonometti. La composizione (vedi foto in evidenza) include un cuore, un martello e un pennello, simboli che riflettono i valori del volontariato.

Il cuore rappresenta l'amore, la dedizione e la passione che i volontari dedicano alle loro attività, senza aspettarsi nulla in cambio. Il martello simboleggia la laboriosità e l'azione delle associazioni, mentre il pennello rappresenta l'aspetto creativo e artistico del volontariato.