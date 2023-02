Il Palazzetto di Iseo diventa "eco"

Sono in corso a Iseo i lavori di riqualificazione del Palazzetto comunale, che diventerà un edificio a risparmio energetico.

L’opera da un milione e 460mila euro è stata finanziata grazie a un contributo ricevuto dall’Unione europea nell’ambito del Pnrr (616mila euro) e con somme a disposizione dell’Amministrazione, che ha attinto dal bilancio senza contrarre debiti.

"Si tratta di un intervento fondamentale per garantire ai nostri atleti spazi consoni e adeguati alle attività sportive - ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Cristian Quetti - I lavori riguardano l’adeguamento antisismico della palestra e il suo efficientamento energetico. Non solo, si sta lavorando per adeguare gli spogliatoi andando ad abbattere le barriere architettoniche presenti. La pavimentazione del campo esterno verrà rifatta e gli spazi adiacenti alla struttura verranno riqualificati".