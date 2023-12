"Il Cuore di Gussago", premiata Tiziana Cola.

Si è tenuto nella serata di martedì 5 dicembre 2023 l’evento di premiazione “Il Cuore di Gussago”, una prima edizione che vuole porre le basi per un futuro di comunità, condivisione e aiuto verso il prossimo.

"In riconoscimento alla straordinaria dedizione e impegno, il premio "Il cuore di Gussago" è stato conferito a: Tiziana Cola. Diplomata in Infermieristica, Tiziana Cola ha dimostrato e continua a dimostrare una straordinaria professionalità e umanità durante il suo servizio presso i vari reparti dell'Ospedale Civile di Brescia così come per i malati del territorio. La sua dedizione ai malati è stata sempre ammirevole, caratterizzata da un altruismo esemplare. In particolare, durante la pandemia da COVID-19, ha continuato la sua opera senza esitazioni, nonostante le circostanze critiche. La sua missione non si è limitata a fornire cure mediche, ma si è estesa alla vicinanza e al conforto verso i malati e alle rassicurazioni ai loro familiari. Tiziana Cola si è in modo impeccabile distinta per la sua opera, dimostrando una generosità infinita e un'anima nobile nel fornire gratuitamente servizi e prestazioni. Con questo attestato, si è voluto riconoscere e celebrare l'eccezionale impegno di Tiziana Cola nell'assistenza infermieristica e nel volontariato, dimostrando che l'anima e il cuore per stare bene hanno bisogno del dono generoso di sé agli altri. La sua dedizione e il suo spirito altruista la contraddistinguono come un modello di ispirazione per tutti".