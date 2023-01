Il comune di Cellatica assume, pubblicato il bando

Buone notizie per chi è in cerca di un'occupazione, il comune di Cellatica assume.

Il comune di Cellatica assume, la posizione aperta

É stato infatti indetto un concorso per la selezione di un istruttore amministrativo da assumere a tempo indeterminato. Sul sito istituzionale dell'Ente è possibile scaricare il bando completo.

Tempistiche

Tutti coloro che fossero interessati dovranno spedire la domanda di ammissione direttamente al comune di Cellatica, Ufficio Segreteria entro e non oltre le 12 di martedì 10 gennaio 2023.

Requisiti

Tra i requisiti richiesti per potersi candidare alla posizione aperta che prevede un'assunzione a tempo determinato per un totale complessivo di 36 ore settimanali quello di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale. Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto equipollente a quello suindicato alla data prevista per la presentazione della domanda di ammissione e la cittadinanza italiana. Ulteriori e più dettagliate informazioni si possono trovare sul bando.