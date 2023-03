Il biglietto di ingresso della riserva naturale delle Torbiere del Sebino raddoppia, passando da un euro a due euro a persona. L’ente ha da poco installato anche i nuovi erogatori dei ticket per l’ingresso in ognuno dei tre Comuni di accesso all’area protetta e sono in corso. Tra giornate di pulizia dell’area e piccole manutenzioni, diversi gruppi di volontari si stanno rimboccando le maniche a favore delle Torbiere.

Il biglietto d’ingresso alle Torbiere raddoppia e passa a 2 euro

Come ricordato dal direttore Nicola Della Torre “L’incremento esponenziale dei visitatori negli ultimi anni genera un impatto sia sullo stato delle infrastrutture, che richiedono maggiori manutenzioni ed interventi mirati, che sulla conservazione naturalistica della Riserva, da mitigare tramite specifiche azioni di sensibilizzazione ed informazione”.

Si è quindi ritenuto necessario aumentare il contributo d’ingresso alla Riserva, al fine di garantire l’effettiva valorizzazione dei servizi ecosistemici e lo sviluppo di attività di educazione ambientale, al fine di sensibilizzare i fruitori sull’importanza della conservazione della biodiversità e del bene comune, che in un momento storico come l’attuale risulta essere imperativo.

A tale scopo l’Ente ha predisposto l’apertura del proprio Centro accoglienza visitatori durante i fine settimana ed i festivi, al fine di garantire maggiore informazione ai visitatori che potranno scoprire così le peculiarità della Riserva ed avere tutte le informazioni necessarie per una fruizione consapevole e rispettosa.

D’ora in poi sono accettati pagamenti con il bancomat ed è possibile erogare biglietti validi per gruppi fino a tre persone. Sono stati rimossi gli erogatori per la pesca: i pescatori potranno pagare il loro ticket ai nuovi erogatori agli ingressi ufficiali, all’ingresso Nord di Iseo per la zona di pesca 1 e all’ingresso Ovest di Corte Franca per la zona di pesca 2.

Chiude il percorso centrale per la nidificazione dell'avifauna

L’aumento del ticket di ingresso avverrà il 15 marzo in concomitanza con la chiusura del percorso centrale.