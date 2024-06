Il 15enne, atleta della squadra di Chiari, era scomparso nel 2022 in un tragico incidente: «Ogni tiro verso il cielo è un pensiero per te» Il basket in campo per ricordare Daniele.

Tutti in campo, con il numero 64 sul petto, in memoria di Daniele Goffi, scomparso nel luglio del 2022 a soli 15 anni, in un tragico incidente. Grande appassionato di palla canestro, l’uraghese giocava nella squadra di Chiari che domenica, in collaborazione con l’Amministrazione Brugali, ha organizzato l’evento sportivo «Tutti in campo per Daniele»: un torneo di basket dedicato agli under 15 e under 17 per ricordare il giovane con quell’idea di sport che unisce.

Dire addio a una persona, doverla lasciare per sempre, non è affatto semplice, soprattutto se questa ha «imparato a volare» in un momento inaspettato. Ma Daniele in fondo non se n’è mai andato. E così, dopo il murales realizzato l’anno scorso presso il campetto di via Mantegna, ora il suo spirito è sceso nuovamente in campo.

«Per noi essere riusciti a dare vita a questo memorial, è una soddisfazione immensa: oggi Daniele, in un modo o nell’altro, è qui con noi, e di sicuro si starà godendo il torneo, divertendosi e chissà magari anche lamentandosi di un passaggio sbagliato effettuato dai suoi compagni», ha spiegato il sindaco Gianluigi Brugali.

Con questo primo memorial non solo si è voluta ricordare una vita strappata troppo presto da questo mondo, ma dopo anni di silenzio è ritornato per la prima volta lo sport nel paese. «Finalmente dopo tanti lavori, progetti e sacrifici, in questa giornata così importante, siamo riusciti a dare nuova vita al centro sportivo di Urago (gli spazi, oggetto di lunghe e articolari controversie legali e giudiziarie tra Comune e ex gestore, erano stati riaperti nel 2022, ndr) e la struttura è ora pronta ad ospitare partite di basket, volley e tennis – ha concluso il primo cittadino - A giorni verrà poi reso pubblico un bando, per affidare la gestione dello spazio a una società sportiva e verranno avviati gli ultimi lavori di riqualificazione degli ambienti».

Un ritorno dello sport nel paese davvero particolare, un fischio d’inizio estremamente toccante, un minuto di silenzio spezzato dalle lacrime dei genitori e dagli infiniti applausi dei presenti, insomma: «Ogni tiro verso il cielo è un pensiero per te… Daniele sarai sempre con noi».