I Lions ospitano Sgarbi per una lezione magistrale

Un evento dedicato all’arte ed alla solidarietà. Il Lions club di Ghedi guidato dal presidente Michele Assini ha organizzato una straordinaria serata con il nobile obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca medica.

Vittorio Sgarbi

Venerdì 29 novembre 2024 alle 18.30, presso l’auditorium della Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo, via Petrobelli 11, sarà il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi a condurre il pubblico attraverso uno straordinario viaggio alla scoperta dell'arte e della figura di Caravaggio, protagonista anche della sua ultima fatica letteraria "Ecce Caravaggio". Sul palco Sgarbi sarà accompagnato dalle note del pianista Cristiano Paluan, che impreziosirà ulteriormente la serata. L'arte sarà la grande protagonista, ma anche un valido sostegno a fianco della ricerca medica.

Raccolta fondi per le malattie rare della retina

Infatti l’intento della serata è quello di sostenere la prevenzione della cecità e delle malattie rare della retina, ecco perché l’intero incasso dell'evento sarà interamente devoluto alla .BeRare onlus. Durante la serata si potrà conoscere lo stato della ricerca su queste patologie grazie all’intervento di Gennaro Carganico, responsabile .BeRare onlus e del professor Giacomo Calzetti ricercatore oculista, parteciperà anche il governatore distrettuale Lions Brescia Bergamo Mantova Alessandro Colombo per supportare questa importante serata.

Come partecipare

Per partecipare a questo importante evento che unisce arte e solidarietà è necessario fare un versamento di 50 euro sull’iban IT49O0839355070003090025610 intestato a Lions Club Ghedi Diavoli Rossi, naturalmente, come già sottolineato, l’intero ricavato andrà a sostegno di .BeRare onlus. Chi non potesse partecipare alla serata può comunque fare una donazione per contribuire alla ricerca scientifica.