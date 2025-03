Hanno vinto 10mila euro ma non lo sanno: cercansi 17 (s)fortunati

Se siano fortunati o sfortunati dipende dai punti di vista: da un lato hanno vinto 10mila euro ciascuno, lo scorso dicembre, e questa è sicuramente fortuna. Dall'altro, per chissà quale motivo, non hanno ancora ritirato la vincita. Ed essendo passati ormai più di due mesi, il sospetto è che non se ne siano accorti e che abbiano quindi perso il biglietto vincente del SuperEnalotto SuperStar. Fatto sta che secondo Agipro News, l'agenzia di stampa che si occupa di giochi e scommesse, soltanto in Lombardia sono ben diciassette i giocatori distratti dell'iniziativa speciale "Regala un sogno" collegata a quattro concorsi del Superenalotto, e tra questi c'è anche un bresciano, a Desenzano del Garda.

Il concorso speciale di Superenalotto SuperStar

A dicembre, nel contesto dell'iniziativa "Regala un sogno" di SuperEnalotto SuperStar erano stati assegnati 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, nell’arco di quattro estrazioni consecutive avvenute nelle serate di martedì 17, giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21).

Se dei vincitori, 983 hanno già ritirato la loro vincita (10mila euro: non abbastanza per cambiare la vita ma certamente non così piccola da non lasciare un segno importante). Gli altri 17 invece ancora latitano. Di loro si conosce soltanto il luogo in cui è stata effettuata la puntata. Quelli del primo concorso sono in scadenza il 17 marzo: le puntate sono state giocate a Santa Maria Della Versa (PV), alla tabaccheria di Via Crispi; a Chiesa in Valmalenco (SO) nel Bar Bucaneve situato in Via Roma; a Melegnano (MI) nel Tabacchi Oscar di Dong situato in piazza Matteotti; e infine a Tradate (VA) presso la Cartoleria La Rondine situato in via Vittorio Veneto.

Bresciano fortunato cercasi: ha giocato a Desenzano il 19 dicembre

Il 19 marzo scadranno invece i termini per la riscossione di due premi vinti con l'estrazione del 19 dicembre: uno Sesto San Giovanni (MI) nel tabacchi di Matteucci Danilo situato in viale Fratelli Casiraghi e l’altro a Desenzano del Garda (BS) presso l’esercizio Parmigiani Gloria situato in via Garibaldi.

Della terza estrazione speciale, mancano quattro giocatori che avranno tempo fino al 20 di questo mese. Hanno scommesso a Corsico (MI) nel Sisal Giochi e Tabacchi di viale dell’Industria; a Carugate (MI) nel Bar Tabaccheria Agata situato in Via Monte Grappa, e a Trescore Cremasco (CR) presso il Bar Tabaccheria Padovani situato in via De Gasperi e infine a Milano nel Bar Break Off Sport di via Arsia.

Infine, i ben sette premi mancanti dal concorso di sabato, i cui termini per il ritiro scadranno il 21 marzo 2025. Sono stati giocati a Bergamo nella tabaccheria in via Santa Caterina, ad Almè (BG) presso La Campana di Vetro situato in viale Locatelli, ad Albino nel Bar Jolly in via Provinciale, a Vertova (BG) nel Bar Number One situate in P.zza San Marco, 10, a Lomello (PV) presso il Bar Derby in piazza Repubblica , a Ternate (VA) nel Ristorante Bar Chalet in via Milano e e infine a Sant’Angelo Lodigiano (LO) presso Il Sogno situato in viale Trento e Trieste.

Importante verificare i codici univoci

"È importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita - spiega Agipro - Si ricorda infatti che i termini per la riscossione dei premi da 10mila euro, pari a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, scadranno il 17, 19, 20 o 21 marzo 2025 a seconda della data del concorso giocato".