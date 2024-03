Gussago: a caccia di like per la "Veduta del giardino di Villa Richiedei"

Gussago va a caccia di like per la "Veduta del giardino di Villa Richiedei", il famoso quadro dell'Inganni.

Il tutto per competere al meglio al concorso Art Bonus 2024. Il terzo posto alla prima fase del concorso Art bonus 2024 ottenuto grazie ai 4.915 like espressi, ha infatti decretato il passaggio in finale del progetto di restauro dell'opera pittorica dell'Inganni. Il dipinto (207x289cm) di proprietà della Fondazione Brescia Musei si trova a Gussago nell'ufficio del primo cittadino a seguito della mostra allestita di recente e dedicata all'illustre pittore che ebbe modo di vivere per un certo periodo proprio nel comune di Gussago.

Si entra nel vivo

Fino al 18 marzo 2024 è possibile votare il progetto in questione sui canali social Facebook e Instagram di Art Bonus. Vincitori saranno decretati i venti progetti che riceveranno il maggior numero di voti in ciascuna categoria (Beni e luoghi della cultura e Interventi di nuova realizzazione) e saranno promossi dal Ministero.