Guerra è pazzia, fermatevi! A Chiari il flash mob sulle parole del Papa

Sono state le parole di Papa Francesco ad ispirare, ieri sera, il flash mob in piazza Zanardelli. Sono stati cinque minuti davvero emozionanti quelli vissuti a Chiari nel tardo pomeriggio.

Un contributo simbolico alla riflessione su quanto sta accadendo in Ucraina, ma che interessa molte aree del mondo. Un modo per dire, tutti insieme, "no" alla guerra in Ucraina, attaccata dalla Russia. E' andata in scena ieri sera, intorno alle 18.30 in piazza Zanardelli, la performance a cura delle realtà culturali clarensi in collaborazione con il Comune di Chiari ispirata alle parole di Papa Francesco. Il tutto è stato coordinato dal regista di Idea Teatro, Giorgio Locatelli, e ha visto anche la partecipazione di Danza Studio Chiari.