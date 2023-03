Anche a Leno si è tenuta oggi (giovedì 9 marzo 2023) la Giornata Mondiale del Rene 2023 alla presenza del sindaco di Leno Cristina Tedaldi e del direttore generale Asst Garda Mario Alparone.

Giornata Mondiale del Rene a Leno

L’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ASST del Garda per celebrare il World Kidney Day (Giornata Mondiale del Rene) ha deciso di aderire all’iniziativa “Attività di Screening" realizzata nella Casa di Comunità di Leno e nella Casa di Comunità di Nozza di Vestone. Medici Nefrologi ed infermieri della Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi ed Infermieri di Famiglia e di Comunità dell’ASST del Garda saranno a disposizione della cittadinanza in entrambe le sedi dalle ore 9 alle ore 14. I cittadini, in questa occasione, hanno avuto la possibilità di farsi misurare gratuitamente la pressione arteriosa, eseguire uno stick delle urine ed ottenere una breve valutazione nefrologica. Durante lo screening è stato distribuito materiale informativo, i soggetti che risulteranno positivi allo verranno invitati a successivi controlli nefrologici grazie alla collaborazione degli Infermieri di Famiglia e di Comunità che saranno gli intermediari con i Medici di Medicina Generale.

Nuovi servizi alla Casa della Comunità di Leno

"Questa è un'occasione per portare l'ospedale sul territorio - ha dichiarato Alparone - all'interno della Casa della Comunità di Leno e a Nozza di Vestone riusciamo a svolgere quell'attività di integrazione che è fondamentale tra gli specialisti ospedalieri, gli infermieri di famiglia e i medici di medicina generale. Questa collaborazione che è alla base della riforma della legge regionale della Lombardia che ha l'obiettivo di rafforzare il territorio e di portare sullo stesso delle attività di screening, di prevenzione, di verifica dello stato della salute fatta in questa ottica multi disciplinare. A Leno avevamo già molti servizi ma ci tenevo ad aumentarli perché si possono all'interno della Casa della Comunità, dei percorsi integrati tra la componente sanitaria e quella sociale. La logica è passare da una logica di prestazione ad una logica di percorso. Sono state introdotte delle prestazioni di spirometria, di eco cardiogramma, fatte all'interno della Casa della Comunità: vengono fatte dagli infermieri di famiglia e refertate dai nostri specialisti ospedalieri e comunicate al medico di medicina generale. Un grazie al sindaco che ci è sempre stato molto vicino in queste attività di crescita del presidio di Leno".

Il "futuro" della sanità

"Oltre ai servizi che già erano presenti all'apertura della Casa della Comunità se ne aggiungono di nuovi - ha dichiarato il sindaco Tedaldi - Credo che questo significa centrare l'obiettivo della riforma della regione Lombardia, portare i servizi sul territorio. Credo che questo sia fondamentale per i nostri cittadini. E soprattutto arrivare dentro la casa della Comunità, avere il Punto Unico di Accesso per essere orientati perché la prevenzione è fondamentale ma è fondamentale anche il percorso della malattia che deve essere aiutato non solo dal medico di medicina generale ma anche dagli infermieri di comunità e dai servizi presenti sul territorio. Credo che tutto questo si possa sintetizzare in un'unica parola "futuro", il futuro della sanità lombarda".

I numeri

"Con gli infermieri di famiglia abbiamo fatto circa duemila prestazioni di prese in carico qui a lenone abbiamo fatti più di duecento con il gruppo di medici di medicina generale del dottor Rossi -ha dichiarato Alparone -. Abbiamo fatto circa trecentocinquanta accessi domiciliari per verificare la condizioni di salute a casa dei pazienti e poi fare un'attività di programmazione clinica, che poi abbiamo inserito nella nuova piattaforma tecnologica che ha realizzato Regione Lombardia e che consentono quindi anche di accedere in maniera programmata alle prestazioni che deciderà il medico di medicina generale attraverso un percorso codificato. Penso che Leno possa costituire un modello sicuramente per le altre Case della Comunità ma più in generale su altri ambiti".

