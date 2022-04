Garda Uno, con Eway riparte il noleggio di motorini elettrici

Il servizio

La stessa agevolazione è valida anche per le autovetture.

Riparte a inizio aprile il servizio di noleggio Eway, promosso da Garda Uno e attivo ormai con successo da tre anni, che nella bella stagione affianca alle auto a propulsione elettrica anche i motorini alimentati con energia generata da fonti rinnovabili.

I mezzi a disposizione

Ciclomotori

Saranno otto i ciclomotori, prodotti dal gruppo vicentino Askoll e di proprietà di Garda Uno, che nelle stazioni di parcheggio e di ricarica di Desenzano e Peschiera saranno messi a disposizione del pubblico con i caschi per guidatore e passeggero, (obbligatori da indossare e custoditi sotto la sella insieme a una pratica bomboletta disinfettante). Capaci di 70 chilometri di autonomia, i ciclomotori potranno essere noleggiati al prezzo di 20,00 euro al giorno, con uno sconto del 15% per gli under 25.

Autovetture

La stessa agevolazione è prevista anche per il noleggio di una delle 15 vetture operative con Eway, scattanti e versatili Renault Zoe a cinque posti e 300 km di autonomia, parcheggiate a Peschiera, Desenzano, Salò, Padenghe e Provaglio d’Iseo, per le quali la tariffa di noleggio è di 50,00 euro al giorno (90,00 euro per 48 ore e 135,00 euro per una settimana). Della flotta fa parte anche un van Mercedes. L'iscrizione per poter utilizzare Eway va fatta sull'app Gardauno EWAY. La formula del car sharing è stata apprezzata dal pubblico: auto e moto sono state utilizzate nel 2021 per oltre 62.000 ore.