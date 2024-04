Imperdibile appuntamento con Francesco Costa. L'evento, all'interno del festival Rinascimento culturale è in programma per giovedì prossimo, 11 aprile, a San Bernardino (Chiari).

Francesco Costa porta il suo "Frontiera" a Chiari

Il giornalista, blogger e saggista italiano sarà a San Bernardino, giovedì prossimo, nell’ambito degli eventi promossi da Rinascimento culturale.

Nato a Catania nel 1984, laureato in Scienze Politiche, vive a Milano dal 2010: attualmente è anche il vicedirettore del giornale online «Il Post».

Costa arriverà a Chiari, o meglio a San Bernardino (in via Palazzolo alle 20.45) nell’ambito di una serie di conferenze sulla politica estera, l’economia, le relazioni e l’attualità internazionale organizzate all’interno dell’undicesima edizione del festival diretto da Alberto Albertini e Fabio Piovanelli.

Esperto di politica statunitense e più volte inviato sul campo, autore di «Da Costa a Costa», newsletter indipendente e uno dei più ascoltati podcast giornalistici, Costa cura la rassegna stampa di Rai Radio 3, «Prima Pagina» e conduce ogni mattina il podcast giornaliero «Morning», una rassegna stampa commentata che ha raccolto 4 premi agli Italian Podcast Awards.

Con lui si parlerà di «Frontiera» un volume nel quale racconta un sorprendente viaggio «On the road nel Nuovo Mondo».

Prenotazioni aperte sul sito di Rinascimento culturale.