Fondazione Richiedei, l'incontro tra il sindaco e il vice presidente ora in carica

Fondazione Richiedei, quale sarà il futuro?

Fondazione Richiedei, l'incontro

A seguito delle recenti dimissioni di Carlo Bonometti, ormai ex Presidente della Fondazione Richiedei, questa mattina (lunedì 19 dicembre 2022) si è tenuto l’incontro tra il sindaco del comune di Gussago Giovanni Coccoli e Armido Quadri, vice presidente ed ora in carica come Presidente in questa fase di transizione.

Cosa è emerso

Un colloquio che ha portato alla luce la necessità di riflettere sui prossimi passi da compiere: un tempo di alcune settimane quello accordato tra i due, che si riservano di incontrarsi nuovamente dopo le feste per prendere una decisione sulla presidenza della Fondazione. Ad Armido Quadri infatti, è stato proposto di subentrare come Presidente, portando alla conseguente surroga di un nuovo Consigliere del CdA. Quadri è sicuramente la figura che oggi può garantire continuità al lavoro svolto dal Dott. Bonometti, la sua grande esperienza e il suo attaccamento alla Fondazione Richiedei restano indiscutibili. Vi è però un aspetto positivo, ovvero la conferma da parte dei membri del CdA a proseguire nel loro mandato, che scadrà nel settembre 2024.

“E’ bene che questo CdA vada avanti” dichiara Giovanni Coccoli, “il Richiedei è un’istituzione della la nostra comunità e merita che possa andare sempre meglio, senza alcun tipo di interruzione. L’attuale CdA è solido” continua Coccoli “tante sono le competenze e vi è una grande collaborazione. Auspico una continuità a favore del buon cammino della Fondazione”.

Si attendono quindi le due settimane prese come tempo di riflessione per capire chi sarà alla guida del nuovo cammino di Fondazione Richiedei.