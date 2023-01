Dopo quasi quattro anni, per l’ex Pepe Nero di Rovato è giunto finalmente il tempo della rinascita.

Finalmente riaprirà l’ex Pepe Nero

A fine dicembre, infatti, è stato disposto l’affidamento in locazione dell’immobile di proprietà comunale posto al centro del Foro Boario, chiuso dal febbraio 2019. Dopo le traversie che hanno costellato la gara per l’assegnazione del bar ristorante (inizialmente aggiudicato a un soggetto risultato non idoneo per «gravi violazioni tributarie definitivamente accertate», era stato affidato in seconda battuta alla ditta seconda classificata, la Food Evolution srl, avente sede legale a Crema; a settembre 2019 era stato sottoscritto il contratto di locazione commerciale, ma l’avvento della pandemia aveva ostacolato l’apertura portando infine alla rescissione del contratto) e ben due gare andate deserte (la prima a febbraio e la seconda a settembre 2022), il Comune ha trovato una via d’uscita attraverso una trattativa privata.

L’affidamento poteva avvenire esclusivamente alle stesse condizioni previste nel bando di gara andato deserto, ossia un importo annuo di locazione pari a 25mila euro (più Iva al 22%), una durata di 6 anni rinnovabili automaticamente per altri 6 con facoltà di recesso da parte del conduttore (con 180 giorni di preavviso), e la decorrenza del contratto dal termine delle opere di ristrutturazione necessarie per rendere operativo l’esercizio. A gestire il locale sarà Paola Paganotti, residente ad Adro, insieme alla sua famiglia.

L'intervento

Verranno fatti subito i lavori essenziali per aprire, poi altri interventi saranno eseguiti in un secondo momento. Sono molto contento perché si tratta di persone del mestiere, con una consolidata esperienza alle spalle e con la riapertura si tornerà a fornire un servizio importante ai cittadini durante il mercato settimanale e in occasione delle manifestazioni fieristiche.

Queste le parole del sindaco di Rovato, Tiziano Belotti. Insomma, dopo una lunga attesa e tante polemiche, il 2023 restituirà l’ex Pepe Nero alla comunità.

Ma non ci sono solo buone notizie tra Franciacorta e dintorni.. Purtroppo un altro storico locale, lo Yugen Lounge Restaurant di Palazzolo, ha chiuso le sue porte definitavamente.