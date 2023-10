Fibrosi cistica: i ciclamini della ricerca in vendita nelle piazze.

Una malattia tra le più diffuse in Europa

Ottobre è il mese della fibrosi cistica, malattia genetica grave più diffusa in Europa ed è ancora senza una cura risolutiva. Domenica 15 e domenica 22 ottobre 2023 nelle piazze saranno in vendita i Ciclamini della Ricerca a favore della Fondazione Fibrosi Cistica.

I banchetti dove poter acquistare i fiori e contribuire così alla ricerca saranno disposti domenica 15 ottobre 2023 dalle 8 alle 12.30 a Chiari in piazza Zanardelli; a Urago d'Oglio in piazza Marconi dalle 8 alle 12. Domenica 22 ottobre si troveranno invece a Comezzano Cizzago in piazza Caduti e in piazza Italia dalle 8 alle 12.

Sensibilizzazione

Per finanziare i progetti di ricerca selezionati tramite bando dal Comitato scientifico di Fondazione, la grande comunità di FFC Ricerca (testimonial, pazienti, ricercatori, volontari di Delegazioni e Gruppi di sostegno di tutta Italia) scenderanno nelle piazze per sensibilizzare sulla malattia e sull’importanza della ricerca con i ciclamini della Ricerca, fiore simbolo della Campagna.

In evidenza un'immagine della precedente edizione.