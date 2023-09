Due ritorni attesissimi, due eventi di ampio richiamo che hanno registrato un grande successo. Questo fine settimana Erbusco ha finalmente accolto, dopo lo stop legato alla pandemia, prima la cena itinerante tra le ville del centro storico Erbusco in tavola, andata in scena venerdì 1 settembre, poi domenica 3 settembre la corsa benefica ERun.

ERun ed Erbusco in tavola accendono il paese

Cominciando dall'ultima in ordine cronologico, la cronaca della corsa benefica ERun non può essere che positiva. Una macchina ormai ben rodata grazie all'organizzazione impeccabile dell'associazione Quelli di Erbusco e la mobilitazione di una schiera di volontari di varie associazioni ha accolto i circa seicento partecipanti nel parco davanti al Municipio. Sul palco, in veste di presentatore, lo shoman e deejay Giorgio Conti. Su tre distanze (5, 10 e 16 chilometri) la manifestazione ha richiamato giovani e meno giovani, famiglie e amici a 4 zampe. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a una realtà locale che sarà individuata a breve. La camminata ha preso il via alle 9.30.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Erbusco e le sue bellezze

E' stata un successo anche Erbusco in tavola, cena itinerante tra i palazzi del centro storico organizzata venedì 1 settembre dalla Pro Loco. Una degustazione che si è snodata tra l'ex Palazzo Cavalleri (sede del Municipio), Villa Lechi, Villa Marchetti, Villa Secco d'Aragona e il bellissimo borgo medievale della Pieve, con accompagnamento musicale e ottimi vini Franciacorta ad accompagnare le varie portate. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a due diverse realtà.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Tutte le foto saranno pubblicate sul Chiariweek in edicola da venerdì 8 settembre