Emanuele Rabotti è il nuovo presidente del Consorzio Franciacorta

E' Emanuele Rabotti, titolare dell'azienda agricola Monte Rossa di Cazzago San Martino, il nuovo presidente del Consorzio Franciacorta. Questa la prima decisione del neoeletto Consiglio di Amministrazione, riunitosi nel pomeriggio di giovedì 15 maggio a Erbusco.

Con una profonda conoscenza del territorio e un impegno di lunga data nel settore Rabotti guiderà il Consorzio nei prossimi tre anni con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’identità della denominazione, consolidarne il prestigio e affrontare con determinazione le sfide future legate alla sostenibilità, all’innovazione e ai mercati internazionali. "Ringrazio di cuore i miei colleghi per la fiducia che mi hanno accordato, sono onorato per questa elezione che è un atto di profonda stima da parte loro. È con grande orgoglio che idealmente accolgo questo passaggio di testimone da mio padre, Paolo Rabotti, che nel 1990 è stato tra i fondatori del Consorzio Franciacorta e primo presidente. Per questo nuovo ruolo metterò in campo i suoi preziosi insegnamenti, uno tra tutti Io sono, se noi siamo, che fu il suo incipit per definire il sistema Franciacorta, e il massimo del mio impegno per dare un contributo positivo in continuità con il buon lavoro fatto da chi mi ha preceduto. Condivisione sarà la parola d’ordine di questi anni: parlerò al plurale perché insieme lavoreremo per continuare a promuovere e sostenere il/la Franciacorta come fatto in questi 35 anni".

Imprenditore del vino e spirito creativo

Emanuele Rabotti imprenditore del vino e spirito creativo per vocazione, rappresenta una generazione di produttori capaci di coniugare esperienza enologica e opportunità offerte dalla tecnologia. Animato da una curiosità instancabile e da una naturale inclinazione alla sperimentazione: ogni sua iniziativa riflette un’idea chiara: il vino non è solo prodotto, ma esperienza, racconto e identità. Innovatore nel pensiero e creativo nell’azione, Rabotti è oggi una figura chiave del panorama vitivinicolo italiano, capace di parlare alla contemporaneità senza mai perdere il legame con le radici.

Quattro vice presidenti per l'ente

Durante la stessa seduta sono stati eletti anche i quattro vice presidenti del Consorzio Franciacorta: Francesca Faccoli per il gruppo economico, Gualberto Ricci Curbastro per il gruppo territorio, giovani e formazione, Cesare Bosio per il gruppo ricerca e sviluppo, Laura Gatti, per il gruppo comunicazione. La scelta di una vicepresidenza strutturata su quattro figure nasce dalla volontà di garantire rappresentanza e coerenza rispetto ai principali gruppi di lavoro interni al Consorzio, valorizzando competenze specifiche e promuovendo un modello gestionale inclusivo, partecipato e funzionale alle molteplici sfide del comparto.