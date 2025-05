Dopo sei anni, il Consorzio Franciacorta avrà una nuova guida. Si è chiusa infatti con l’assemblea di martedì 13 maggio a Erbusco la presidenza di Silvano Brescianini, che era stato eletto nel 2019 (dopo un decennio da vicepresidente dell’ente in cui deteneva anche la delega alle attività tecniche e di ricerca), ritrovandosi ad affrontare sfide indubbiamente complesse (la pandemia nel 2020, gli effetti dei cambiamenti climatici, della siccità e di fenomeni atmosferici sempre più estesi, l’espansione internazionale del brand Franciacorta e le controversie legate alla sua tutela).

Eletto il nuovo Cda del Consorzio per la tutela del Franciacorta

La riunione si è aperta con un saluto agli oltre 150 soci presenti; inevitabile un bilancio del lavoro svolto ma anche uno sguardo alle priorità per il futuro del territorio. Nel suo intervento, il presidente uscente ha ripercorso alcuni traguardi salienti, esprimendo un plauso al Consiglio di Amministrazione che, nel febbraio 2020, approvò all’unanimità la collaborazione con Michelin Italia, iniziativa strategica che ha posizionato il Franciacorta ai vertici della scena enogastronomica internazionale. Una partnership che, nel 2024, ha raggiunto gli Stati Uniti con la partecipazione esclusiva agli Emmy Awards di Los Angeles. Tantissime le collaborazioni instaurate con realtà di prestigio (la Camera della Moda, 1000 Miglia e Porsche): legami che hanno contribuito a fare del Franciacorta un fenomeno non solo economico, ma anche culturale e sociale. Brescianini ha sottolineato infine l'importanza delle attività volte alla tutela delle denominazioni, ma anche la necessità di rafforzare la struttura interna del Consorzio e di investire nello sviluppo della ricerca, in particolare sulla biodiversità funzionale; non da ultimo, è stato annunciato l'avvio di una nuova area dedicata a territorio, giovani e formazione. “È stato un onore e un’esperienza formativa straordinaria che auguro al mio successore con fiducia e ottimismo per il futuro di Franciacorta”, ha concluso.

A breve la nomina del nuovo presidente

Dopo l’intervento di Ezio Maiolini, responsabile del Comitato Elettorale, si è proceduto all’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale: per la categoria viticoltori sono stati proclamati Pierangelo Bonomi, Silvano Brescianini, Laura Gatti, Gianluigi Nembrini e Gualberto Ricci Curbastro; per la categoria vinificatori Cesare Bosio, Francesca Faccoli, Francesca Moretti e Alessandro Schiavi; per la categoria imbottigliatori Lucia Barzanò, Roberta Bianchi, Loris Biatta, Luigi Biolatti, Ezio Maiolini, Emanuele Rabotti, Giuseppe Vezzoli, Maurizio Zanella, Arturo Ziliani. Revisori dei conti effettivi Lorenzo Ambrosini, Elena Antonia Buratti Berlucchi e Marco Valenti; supplenti Francesco Pea e Maurizio Stefanutti.Il nuovo Cda si riunirà in questi giorni per eleggere il nuovo presidente, che guiderà l’ente consortile per i prossimi tre anni.