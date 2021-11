Elena Casanova, Castegnato le dedica una Panchina Rossa nel giorno che celebra il "no" alla violenza sulle donne

25 novembre

Numerose le persone intervenute nonostante la pioggia.

Ieri (giovedì 25 novembre) in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, Castegnato ha ricordato Elena Casanova, uccisa dall'ex nel mese di ottobre.

La comunità si è stretta nel ricordo di Elena

"In memoria di Elena", questo il titolo dell'evento commemorativo che ha visto l'inaugurazione della Panchina Rossa in via Fiorita a cura dell'Associazione Boom. Presente il sindaco Gianluca Cominassi il quale ha tenuto un discorso molto intenso. Numerose le persone che vi hanno preso parte, nonostante la pioggia, tra loro molti cittadini e associazioni del territorio. A seguire la fiaccolata silenziosa fino all'oratorio. Qui si è tenuto un momento di confronto con video testimonianza.

I prossimi appuntamenti in programma

L'iniziativa, tra le molte organizzate a Brescia e provincia in occasione del 25 novembre, si inserisce all'interno di una rassegna più ampia "Lacrime, passi e parole di donne" ideata dall'assessorato ai Servizi Sociali del comune di Castegnato in collaborazione con alcune associazioni ed enti del territorio. Quattro gli eventi in totale: dopo quello del 19 e del 25 novembre l'appuntamento è ora per questa sera (venerdì 26 novembre) alle 20.30 al Centro Civico con "L'amore non è un crimine, i ragazzi raccontano", esito del laboratorio con gli alunni della scuola secondaria di primo grado "G:Pascoli" in collaborazione con la Cooperativa sociale Elefanti volanti; sabato 27 novembre dalle 9 alle 13 si terrà invece la pedalata di impegno civile contro ogni forma di violenza sulle donne "Attraversando le loro vite" con partenza da Brescia passando per Gussago, Ome, Provaglio d'Iseo, Cazzago San Martino, Castegnato e ritorno a Brescia).