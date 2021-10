Elena Casanova uccisa con 16 martellate, domani i funerali

Castegnato

La salma esposta dalla tarda mattinata di martedì 26 ottobre all'obitorio degli Spedali Civili di Brescia.

Uno vicenda tragica in ogni dettaglio, la donna sarebbe stata uccisa con sedici martellate.

Questo quanto emerso dall'autopsia sul corpo di Elena Casanova, la donna di 49 anni uccisa a martellate dall'ex compagno Ezio Galesi

Una morte terribile

Ma non è tutto, da quanto si apprende il numero delle martellate inferte potrebbe essere ancora maggiore. Nel fascicolo aperto a carico dell'uomo (59 anni) per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla precedente relazione sentimentale si è aggiunto l'elemento dell'accanimento: il medico legale Elena Casanova ha infatti evidenziato come la donna sia deceduta a seguito dello sfondamento delle meningi e della teca cranica.

Fredda lucidità

Un'azione brutale compiuta da Galesi (che, lo ricordiamo, è padre di due figli e nonno di due nipoti) con un'incredibile lucidità e consapevolezza, pronto anche ad assumersi le proprie responsabilità. Non a caso, poche ore dopo il terribile omicidio accorso mercoledì 20 ottobre alle 19.30, davanti al pm avrebbe detto Datemi l'eragstolo. Ancora da chiarire se l'omicidio sia stato o meno frutto di premeditazione. Nel frattempo tra i testimoni che saranno ascoltati nelle prossime ore anche la figlia 17enne della vittima, spettatrice suo malgrado, della fine tragica della madre.

I funerali

Ieri, una volta eseguita l'autopsia, il pm ha firmato il nulla osta consegnando la salma della donna dalla famiglia per la celebrazione dei funerali. La salma verrà esposta nella tarda mattinata di oggi (martedì 26 ottobre) all'obitorio degli Spedali Civili di Brescia secondo le norme vigenti rispettando il distanziamento sociale. I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Castegnato domani (mercoledì 27 ottobre) alle 15.30;successivamente la salma proseguirà per il tempio della cremazione.