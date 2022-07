Si può fare il bagno in sicurezza nel Sebino e senza paura di agenti patogeni come Enterococchi intestinali o Escherichia coli. Le acque del lago d’Iseo sono "eccellenti". Lo confermano le analisi condotte da Ats Brescia e Bergamo nei giorni scorsi e diffuse tramite il Portale Acque governativo.

Eccellenti tutte le spiagge del Sebino secondo le analisi di Ats

Una quarantina i punti campionati sulla sponda bresciana e su quella bergamasca, risultati tutti di molto inferiori ai limiti previsti per quanto riguarda la presenza di batteri (per gli Enterococchi il limite e 500, per Escherichia coli 1.000).

A Paratico sono eccellenti le acque antistanti le spiaggette in località Lingue e Tengattini, a Clusane via libera per i bagni in località Barro, a Iseo hanno superato i testi i lidi in località Colombera (dove c’è Sassabanek), Pianoni, Teardì (alla Spiaggetta), Bredina, Cura, Covelo. A Pilzone sono eccellenti golfo Fenice e Montecolo Sud.

Come avvengono i campionamenti

A diffondere i dati sulla balneabilità delle acque dei laghi, tramite il Portale Acque elaborato dal Ministero della Salute , è l’Ats di Brescia e di Bergamo. L’obiettivo è garantire, sotto l’aspetto igienico-sanitario, che le acque utilizzate ai fini della balneazione non rappresentino un rischio per la salute dei bagnanti, a causa di fenomeni di inquinamento dovuti all’eventuale presenza di microrganismi patogeni o di sostanze chimiche dannose.

I campioni d'acqua prelevati nei laghi vengono esaminati al Laboratorio di Prevenzione e, successivamente, le equipe d'Igiene territoriali competenti, in caso di non conformità, notificano i risultati ai sindaci dei Comuni interessati che adotteranno i provvedimenti necessari.

I punti di prelievo corrispondenti alle omonime spiagge sono stati fissati dalla Regione sulla scorta di un censimento avvenuto negli anni '80 e corrispondono alle località nelle quali tradizionalmente la balneazione viene praticata.