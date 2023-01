Un ritorno col botto. Una vera e propria annata da record. Grande successo per la mostra in Villa Mazzotti a Chiari.

E’ stata un’annata record: successone per la mostra presepi in Villa

E’ stata un successo la mostra dei presepi in Villa Mazzotti a cura dell’associazione Amatori Presepe e, in particolare, di Alberto Firmo.

La decima edizione, più ricca che mai, ha trovato casa nella splendida cornice della residenza storica clarense per eccellenza dall’8 dicembre, giorno dell’Immacolata e che ne ha visto l’inaugurazione, fino all’8 gennaio.

Centinaia e centinaia le persone che, di ogni età, hanno voluto vedere (una volta o più di una) le meravigliose natività e davvero numerose sono state le manifestazioni di ammirazioni espresse. Tantissime, inoltre, sono state affidate al "librone" sul quale i visitatori potevano lasciare le loro considerazioni in merito alla realizzazione di veri e propri tesori artistici.

Complimenti per l’impegno e la pazienza che porta a risultati incredibili e ancora Un’esperienza emozionante, grazie per la passione che ci mettete in ogni opera oppure «rara bellezza perduta nel tempo, vi prego di mantenerla e sfruttarla il più possibile».

E proprio così sarà, perché la prossima edizione è già stata confermata.

Siamo davvero contenti della riuscita della mostra dopo gli anni dello stop a causa della pandemia. Nei giorni di festa c’è stata tantissima affluenza, ma i visitatori sono stati davvero tanti e costanti in queste settimane. Basti pensare che anche domenica, con la pioggia battente, alcuni non hanno desistito e sono venuti in Villa. Per noi è un risultato importante. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e appuntamento, dunque, all’anno prossimo.

Un plauso, infatti, oltre che alla famiglia Firmo, perno di questa iniziativa, va anche a tutti i volontari che si sono adoperati per tenere lo spazio aperto, agli espositori e a tutti gli artisti oltre che ai visitatori che non si sono voluti perdere una meraviglia!