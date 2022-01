Drive Through per tamponi attivo anche il giorno dell'Epifania

Covid-19

L'accesso è previsto solo su prenotazione del medico di famiglia/pediatra di libera scelta/Ats o con presentazione di ricetta medica o a fine quarantena presentando la disposizione di isolamento rilasciata da Ats.

Il Drive Through di Chiari attivo anche domani (giovedì 6 gennaio) giorno dell'Epifania.

Chiari

Asst Franciacorta informa che il Drive Through di Chiari (via Vecchia per Castelcovati) sarà aperto domani dalle 8 alle 14. Viene inoltre ricordato che presso il Drive Through non si effettuano tamponi a pagamento. L'accesso è previsto solo su prenotazione del medico di famiglia/pediatra di libera scelta/Ats o con presentazione di ricetta medica o a fine quarantena presentando la disposizione di isolamento rilasciata da Ats. I tamponi potranno essere effettuati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16. Il drive rimane aperto anche nelle giornate di sabato dalle 8 alle 14 (secondo e quarto sabato del mese) e domenica dalle 8 alle 14 (prima, terza e quinta domenica del mese).

Iseo

Stessa cosa vale per il Drive Trough di Iseo (via per Rovato). Quest'ultimo rimane aperto anche il sabato dalle 8 alle 14 (primo, terzo e quinto sabato del mese) e la domenica sempre dalle 8 alle 14 (seconda e quarta domenica del mese).