Già amministratore parrocchiale di Pilzone, don Giuliano Baronio (in foto) è stato nominato dal vescovo, monsignor Pierantonio Tremolada, parroco anche per la frazione a Nord di Iseo. Un nuovo passo per l’erigenda unità pastorale di Iseo e frazioni.

Don Giuliano Baronio è parroco anche a Pilzone

Don Giuliano Baronio ora è alla guida anche della parrocchia dell’Assunzione di Maria e Santi Pietro e Paolo Apostoli di Pilzone. Classe 1946 e ordinato nel 1971, il sacerdote è originario della parrocchia di Verolanuova. Nel suo ministero è stato curato di Toscolano dal 1971 al 1980, poi è stato curato di Pontevico fino al 1992. In quell’anno è stato nominato parroco di Villa Carcina, dove è rimasto fino al 2007, per poi spostarsi a Iseo, sempre come parroco della parrocchia di Sant’Andrea apostolo. Dal 2013 è parroco anche di Cristo Re a Clusane.