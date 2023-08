Demolizione e ricostruzione scuola "A.Venturelli": il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Gussago.

Ad annunciarlo è lo stesso comune con una nota stampa nella quale si legge:

"Il Comune di Gussago è lieto di annunciare con grande entusiasmo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato del progetto di demolizione e ricostruzione della Scuola "A. Venturelli". Inizialmente, la richiesta di finanziamento all'interno dei fondi PNRR (Missione 2 "Costruzione di nuove scuole, mediante sostituzione di edifici") era stata respinta a causa delle preoccupazioni espresse dal Ministero riguardo alla completa demolizione dell'edificio, considerando la parte storica vincolata. Ecco allora il nostro primo ricorso al TAR Lazio, che sentenziò dando ragione al MIUR. Tuttavia, il Comune di Gussago non ha mai rinunciato alla sua determinazione e alla sua visione. La recente decisione del Consiglio di Stato (massimo grado della giustizia amministrativa) ha capovolto la situazione, riconoscendo che il progetto del Comune è perfettamente allineato con l'obiettivo di migliorare le strutture scolastiche. Questo dimostra chiaramente che è possibile portare avanti il progetto senza necessariamente eliminare tutto ciò che è preesistente. La parte storica dell'edificio, con il suo valore inestimabile, sarà preservata, offrendo una solida base per il futuro".

Ora spetta al Ministero valutare il dettaglio del progetto presentato dal Comune di Gussago. L'amministrazione comunale attende con impazienza l'approvazione definitiva del finanziamento, auspicando che l'intero processo si svolga senza intoppi. Nel frattempo, il Comune di Gussago procederà con determinazione verso la fase di progettazione definitiva ed esecutiva. Va sottolineato che è già stato garantito un finanziamento di circa 870.000 €, dimostrando l'impegno costante nella realizzazione di questo progetto ambizioso.

Il Sindaco di Gussago, Giovanni Coccoli, ha commentato:

"Questa è un'importante conquista per la nostra comunità e per i nostri studenti. Sebbene la strada possa ancora essere lunga, questa vittoria ci motiva a proseguire con rinnovato entusiasmo e dedizione. La futura scuola rappresenterà un motore di crescita culturale e sociale nel nostro territorio, contribuendo al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini, consegnando alle future generazioni una nuova struttura, moderna, sicura, bella e sostenibile, in fondo è proprio questo il fine del PNRR Next Generation, investire pensando alle generazioni che verranno".