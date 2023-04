Da Roma a Quinzano il primo ministro del Burundi in visita alla Fattoria Cornetti

Tanta emozione alla Fattoria Cornetti che questa mattina (venerdì 21 aprile 2023) ha ospitato il primo ministro del Burundi Gervais Ndirakobuca.

Una visita inaspettata

Nessuno se lo aspettava, ma dopo l'appuntamento istituzionale con la premier Giorgia Meloni a Roma, il Primo Ministro del Burundi Gervais Ndirakobuca, accompagnato dal suo entourage dall'ambasciatrice del Burundi in Italia, e dai ministri dell'Agricoltura e della Comunicazione, ha iniziato un breve tour in Italia per visitare alcune aziende agricole: prima tappa la Fattoria Cornetti a Quinzano d'Oglio. L'interesse è quello di visitare realtà che possano offrire uno spunto e un aiuto per promuovere e far crescere il comparto agricolo in Burundi, terra ricca di campi e acqua dove finalmente, grazie ad un grande lavoro del governo, è dal 2005 che si stanno perseguendo gli ideali di pace e convivenza che hanno messo la parola fine ai conflitti tra Hutu e Tutsi, puntando su quello che unisce: la voglia di crescere.

"Abbiamo visto che c'è da imparare per ciò che riguarda quello che stiamo facendo nel nostro paese - così Ndirakobuca - L'amicizia che c'è tra Italia e Burundi è vecchia di tanti anni, tanti italiani sono stati in Burundi, ora anche noi siamo pronti per accogliervi in Burundi e aiutarci a fare meglio, da noi non è possibile lo sviluppo non è possibile se non mettiamo allevamento e agricoltura e trasformando i prodotti".

La Fattoria Cornetti

La famiglia Cornetti ha accolto con piacere ed emozione questa importante visita e ha mostrato con piacere il proprio lavoro, Giuseppe Cornetti, uno dei titolari dell'azienda, ha raccontato in francese l'impresa di famiglia che vanta quasi tremila animali tra bovini e suini, ma la vera ciliegina sulla torta è il recupero della razza completamente italiana di vacca bianca Val Padana ex modenese, una razza molto resistente che ha la peculiarità di resistere benissimo alle temperature calde. "In tutta Italia ci sono 1500 esemplari - ha spiegato Cornetti - Noi ne abbiamo 600". Un lavoro incredibile quello dei Cornetti che grazie ad una ottima intuizione e un grande lavoro hanno recuperato una razza che potrebbe essere protagonista nel mondo dell'allevamento non solo in Italia.