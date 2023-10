Quando lo sport incontra l'amicizia ci sono tutti gli ingredienti per un perfetto gemellaggio. Lo sanno bene Chiari e Algemesí che nonostante distanza e pandemia non si sono perse e hanno trovato l’occasione per portare avanti e consolidare il rapporto iniziato.

Da Chiari fino ad Algemesí per il gemellaggio a suon di canestri

Nello scorso fine settimana i ragazzi del Basket Chiari, accompagnati dal vicepresidente Diego Piceni e del consulente Gianni Moretti, dall'allenatore Leonardo Ghidotti e dagli assessori Chiara Facchetti e Domenico Codoni hanno raggiunto la Spagna per vivere un'autentica esperienza di gemellaggio, all'insegna della conoscenza reciproca, accoglienza, amicizia e sportività e soprattutto per disputare il torneo «Buena Suerte» che era stato rimandato nel tempo a causa dell’arrivo del Covid. Giorni pieni, intensi. Ricchi di nuove scoperte, ma anche di tanto sport e divertimento.

Un’esperienza davvero positiva. Questi anni non sono stati i migliori per quanto riguarda le relazioni a distanza, soprattutto in Paesi diversi. La pandemia ha reso tutto più lontano, più complicato. Credo che questa esperienza, questo viaggio di Gemellaggio sia stato speciale per questo: dopo 4 anni abbiamo riabbracciato vecchi amici e ne abbiamo trovati di nuovi. Da quando ho la possibilità di scegliere, ho sempre deciso di intendere il gemellaggio come progetto rivolto ai giovani, dare loro un'opportunità di conoscere altri ragazzi, un'altra cultura, altre storie. "Rubare" le buone pratiche di cui veniamo a conoscenza e condividere ciò che di buono facciamo noi. È un investimento, dal mio punto di vista. Investire sui giovani per un presente e un futuro migliore, un presente e un futuro più umani. Questo gemellaggio ha visto protagonisti i ragazzi del Basket Chiari che hanno disputato il torneo Buena Suerte, ad Algemesí. Sono stati tre giorni meravigliosi. Non ci sono altre parole per descriverli. Mi viene solo da dire “Grazie ragazzi”!

Le parole dell'assessore Facchetti, con delega alla Cultura e alle Politiche giovanili. Soddisfatto anche l’assessore Codoni:

E’ stata una esperienza molto bella, due comunità che si uniscono con l’intento di far crescere i propri ragazzi. Nel breve periodo stiamo ipotizzando uno sviluppo del gemellaggio in ambito culturale e successivamente proveremo a realizzare collaborazioni anche in campo economico, fra aziende dei nostri due territori.

Infine, immensamente contento si è detto anche Piceni:

Una bellissima esperienza per i nostri ragazzi, ma anche per me stesso. Questo gemellaggio, che purtroppo era stato interrotto dalla pandemia, fra paesi lontani è senza ombra di dubbio stato un’esperienza di crescita che tutti noi porteremo nel cuore per sempre. Abbiamo incontrato persone di cuore, ospitali e con la voglia di condividere insieme queste giornate di sport e non solo. Sicuramente questa unione continuerà anche nei prossimi anni.

Infine, l'Amministrazione ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Basket Chiari in particolare a Gianni Moretti per la preziosa e generosa collaborazione.

Alcune immagini del gemellaggio