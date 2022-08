Covid, situazione stazionaria agli Spedali Civili di Brescia

Sono dati incoraggianti quelli che giungono dagli Spedali Civili di Brescia.

Ricoveri per Covid

Stabile nell’ultima settimana il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid: in data odierna (venerdì 26 agosto 2022) sono 96 i pazienti ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva.

Accessi ai Pronto Soccorso

In calo l’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso (6 accessi nella giornata di ieri), in riduzione anche gli accessi di pazienti non Covid (167 pazienti).

Mascherine e vaccini

Nel frattempo la Fondazione Gimbe ha evidenziato come, in vista dell'arrivo della stagione autunnale, sarà importante puntare sull'uso di mascherine e sulla somministrazione dei vaccini. Questi ultimi potranno essere somministrati anche nelle farmacie: questa è infatti una delle tante nuove attività che le farmacie saranno chiamate a svolgere nei confronti di quelli che non saranno più solo clienti ma clienti-pazienti.