Così Borgosatollo è diventata la "capitale" del cricket italiano

Quando si pensa al cricket il pensiero si muove subito in direzione di alcuni paesi asiatici ed è per questo motivo che in pochi conoscono l’importanza del cricket a Borgosatollo, sede del "Borgosatollo cricket club". Nelle scorse settimane al centro sportivo "Benedetto Pola" si è svolto un torneo che ha radunato società sportive da tutta Italia e giocatori da mezzo mondo.

Cos'è il cricket e da dove viene

Il cricket è uno sport di squadra praticato con mazza, palla e guantone, giocato fra due gruppi di undici giocatori ciascuno. È nato in India ed è praticato, oltre che nel paese in cui è nato, principalmente nei paesi del Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Galles, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Zimbabwe e nei Caraibi anglofoni. La lunghezza delle partite può durare dalle ore a vari giorni. I numerosi intervalli e la terminologia complicata rendono difficilmente comprensibile questo sport agli spettatori poco esperti.

I team partecipanti

Durante il torneo che si è tenuto a Borgosatollo hanno giocato 18 squadre provenienti da tutta Italia: da Mantova, Roma, Torino, Vicenza, Venezia. A vincere è stato il team "Shaheed Uddham Singh Sports" club di Passiano. Ma Brescia non è certamente passata inosservata, infatti al secondo posto si è piazzato il Royal King di Castenedolo. A rappresentare tutta la comunità castenedolese erano presenti il sindaco Pierluigi Bianchini e la vicesindaco Silvia Zaltieri che hanno consegnato i premi ai vincitori.

Il cricket è stato anche soggetto di qualche discussione nel Bresciano. Periodicamente aleggia nell’aria la domanda su dove poter far giocare coloro che praticano questa disciplina. La sistemazione migliore sembrava essere l’area di via Gatti, già utilizzata da una società di cricket, ma si continua a guardare anche a zone fuori dalla città, nei comuni limitrofi, per cercare un’area adatta ad un vero campo.

Nella foto in alto, il sindaco Pierluigi Bianchini con la vice Silvia Zaltieri premiano i vincitori del torneo