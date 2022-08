Continuità Assistenziale, trasferimento per la ristrutturazione della nuova Casa di Comunità

Continuità Assistenziale trasferita.

A renderlo noto è una nota dell'Ats Brescia nella quale si legge:

"Dalle 20 di domani (giovedì 11 agosto 2022) la Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Travagliato è trasferita temporaneamente a Roncadelle, Via Enrico Fermi n. 32 per consentire la ristrutturazione dei locali per l'attivazione della nuova Casa di Comunità di Travagliato, dove tornerà in via definitiva la sede di Continuità Assistenziale".