"Perché da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano". Lo sa bene il Teamlife. E’ andata alla grande, domenica scorsa, la GF Wild Valtrompia, una gara dove ogni singola persona contribuisce con la propria presenza a fare del bene.

Con la GF Wild Valtrompia si è aperta la stagione del Teamlife

La competizione, organizzata insieme ad un’altra associazione sportiva dilettantistica, la Z53 Cycling Team (in collaborazione con il Csi Brescia e che ha aperto il via circuito Brixia Adventure MTB 2023), altro non è che una Gran Fondo di MTB lunga circa 47 chilometri (con partenza da Concesio, ed attraverso i territori di Bovezzo, Conche, Villa Carcina e Lumezzane), che si è snodata tra suggestivi scorci della Valtrompia in un susseguirsi di salite, single-tracks e discese adrenaliniche, con l’obiettivo di praticare sport, ma anche di aiutare la ricerca e, in particolare, l’associazione Mario Campanacci dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna dove è stato curato anche Ersilio Ambrosini.

Infatti, da giovane, il clarense (che ha dato vita al Teamlife e ne è presidente) ha dovuto lottare contro un tumore maligno alle parti molli e un sarcoma di Edwing con un 5% di probabilità di sopravvivenza. Eppure, ce l’ha fatta. E’ stato curato al Rizzoli e, oggi, anche se la malattia gli ha fatto perdere completamente l’utilizzo e la forza di una gamba, è «disabile, ma libero di vivere». Come dice sempre.

Della sua esperienza, però, Ersilio ha voluto farne qualcosa di più e alla passione per la bicicletta e lo sport ha poi affiancato l’aspetto sociale che ha portato alla nascita del Teamlife. Domenica, dunque, è andato in scena il primo evento del 2023, ma il calendario è fittissimo e nei prossimi mesi non mancheranno gli eventi.

Anche quest’anno la vostra generosità ha permesso di donare 3.700 euro all'associazione Mario Campanacci - Istituto Rizzoli di Bologna per la ricerca contro i tumori muscolo-scheletrici. Un grazie particolare al Circuito Brixia, all’organizzazione Tibidabo a Ciclimant's e a tutti gli atleti che oggi hanno partecipato alla Wild GF 2023, ma anche a tutti i nostri instancabili volontari che portano avanti gli obiettivi di Teamlife, alle associazioni Condividere la strada della vita, guidata da Roberto Merli, e Rudiano Motori, capitanata da Marco Soldi, che sempre collaborano con noi e che si sono occupati, con gli altri, della sicurezza sul percorso.

Dalla corsa sono stati raccolti 3.000 euro, mentre 300 sono stati aggiunti da Ciclimant’s e 400 dal Circuito Brixia. Inoltre, questa edizione è andata davvero alla grande: basti pensare che l’anno scorso c’erano stati 300 inscritti, mentre quest’anno si è arrivati a 406. Dunque, un gran successo! Questa, per di più, è stata una nuova occasione per parlare di disabilità e inclusione. Infatti, con Ersilio, ha corso il dottor Eric L. Staals del Rizzoli e, in massa, si sono spostati anche tutti gli altri volontari «azzurri» insieme a Deborah Alberti e Antonio Savoldi. Insomma, buona la prima per questo 2023, ma il meglio deve ancora venire!