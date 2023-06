Cologne premia le sue eccellenze

Cologne riconosce l'impegno degli studenti

Nel pomeriggio di sabato 17 giugno 2023, nella cornice della festa patronale di San Gervasio e Protasio, l’Amministrazione Comunale ha deciso di riconoscere l’impegno degli studenti che si sono distinti per i propri risultati scolastici.

«Uno dei momenti più belli per la comunità: premiare le eccellenze –ha esordito il primo cittadino Carlo Chiari- Sono particolarmente emozionato perché questa è l’ultima volta che, nel ruolo di sindaco, consegnerò delle benemerenze».

Un’emozione palpabile non solo per i ragazzi ma per l’intera collettività.

«La comunità vi premia per i risultati che avete conseguito, ma dovete mettere lo stesso impegno profuso nello studio a disposizione della comunità -ha spiegato il sindaco- Oltre ad essere utile per tutti, è bello per voi».

Trasformare lo straordinario nella quotidianità è possibile perché «a Cologne c’è chi si distingue perché fa del bene», ha detto complimentandosi Don Mauro Assoni che, proprio questa mattina, ha festeggiato in parrocchia i trent’anni di ordinazione sacerdotale. Durante la cerimonia, infatti, non è stato premiato solo il «futuro» di Cologne ma anche, chi, nel passato e nel presente, si adopera per gli altri senza chiedere nulla in cambio.

I benefattori

Sono stati tre i benefattori che hanno ricevuto l’applauso del municipio cittadino: Gigliola Facchetti, Giuseppe Gaibotti e Nicola Foglia.

Gigliola Facchetti «ha dedicato la sua vita all’aiuto e al sostegno del figlio Gianmario sacrificandosi sempre con grande cura e dedizione dimostrandosi cittadina esemplare per la comunità a dimostrazione di come l’autentico amore materno possa davvero fare la differenza. Esempio di donna forte, grintosa e dalla rara sensibilità».

Giuseppe Gaibotti ha ricevuto la pergamena perché «per decenni volontario attivo nella comunità per il taglio e la cura del verde pubblico. Particolare attenzione ha dedicato alla tutela e conservazione del patrimonio ecologico del Monte Orfano, oltre all’aiuto alle varie realtà associative comunali. Volontario esemplare, riservato e schivo ma dal grande cuore».

Nicola Foglia è «da numerosi anni volontario e responsabile delle associazioni Corale Montorfano e Volontari del Soccorso; ha dedicato buona parte del suo tempo libero alla crescita culturale del nostro paese e al sollievo delle sofferenze delle persone più deboli. Esempio di costanza nell’impegno e nella dedizione al bene altrui».