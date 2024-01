"Colazione vista Inganni": il sindaco illustra l'opera di Angelo Inganni...davanti ad un caffè

"Colazione vista Inganni": il sindaco di Gussago Giovanni Coccoli illustra l'opera di Angelo Inganni...davanti ad un caffè

Il sindaco apre le porte del suo ufficio

Colazione vista Inganni è l’appuntamento con il Sindaco pensato per mostrare ai Gussaghesi l’opera d’Arte di Angelo Inganni “Veduta del giardino di Villa Richiedei” in esposizione nell’ufficio del primo cittadino presso la sede comunale. Il sindaco si mette a disposizione dei suoi cittadini, il martedì e il venerdì dalle 8.00 alle 9.30-previo appuntamento, per approfondire l'opera dell’ artista e per illustrarne il capolavoro sorseggiando un buon caffè. I gussaghesi interessati possono prendere appuntamento telefonando all’Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP oppure prenotando tramite il form online.

Una bellezza da condividere