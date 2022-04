Chiosco vista lago, ancora pochi giorni per accedere al bando comunale

occasione

L'asta pubblica è fissata per martedì 19 aprile alle 10.

C'è tempo fino alle 12 di sabato 16 aprile per presentare le domande, l'asta pubblica è fissata per martedì 19 aprile alle 10 in Municipio.

Il bando

Questi i termini contenuti nel bando pubblicato dal comune di Marone e relativo alla gestione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande in località Carai (via Battista Cristini). Con una base d'asta da 4mila euro l'anno, gestione triennale fino al 2024 e apertura garantita dai primi di maggio sino alla fine di settembre con chiusura entro e non oltre l'una di notte.

Come fare per partecipare

Per partecipare è necessario presentare un plico unico all'Ufficio protocollo del municipio. I criteri di cui verrà tenuto conto riguardano l'offerta economicamente più vantaggiosa. Verrà presa in considerazione anche la qualità estetica della struttura: dal comune fanno sapere che ad essere privilegiate saranno le strutture in legno, valutati anche furgoni (food truck) o gazebo. Le superfici utilizzabili non dovranno superare il massimo di 40 metri quadrati per il posizionamento della struttura per bar e ristoro, e 70 mq per eventuali accessori. Saranno a carico del concessionario tutte le spese per la gestione e la manutenzione dell'area: lo stesso dovrà anche occuparsi della pulizia ordinaria, svuotamento cestini e taglio dell'erba.