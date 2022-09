Chiari piange la prematura scomparsa di Cesare Salvetti

Comunità in lutto per la prematura scomparsa oggi (venerdì 16 settembre 2022) di Cesare Salvetti, aveva solo 55 anni.

Lutto

A darne la notizia il Circolo Pd di Chiari che ha postato la notizia della dipartita sulla sua pagina Facebook.

" Il circolo Pd di Chiari si unisce commosso nel dolore alla moglie Silvana, alla figlia Marina e alla famiglia tutta, per la scomparsa di Cesare Salvetti, già segretario della sezione clarense, e ne ricorda la sensibilità e l'impegno politico, sindacale e sociale che ne ha caratterizzato tutta la vita".

L'ultimo saluto

I funerali sono in programma per lunedì 19 settembre 2022 alle 15 nel Duomo dei Santi Faustino e Giovita con partenza dalla Casa del Commiato Mombelli in via Rudiano 29/a. A seguire la salma sarà accompagnata al Tempio Crematorio. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori ma di devolvere eventuali offerte all'Istituto Nazionale Tumori di Milano. A piangerlo la moglie Silvana, la figlia Marina, il fratello Stefano con Giulia e il nipote Daniel.