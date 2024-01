Celebrate le nozze d'oro. Oggi a Chiari si sono ritrovati coloro che si sono spostati nel 1973 e hanno celebrato 50 anni di matrimonio nel corso del 2023.

Chiari celebra gli anniversari di matrimonio

Di strada dal 1973 ne hanno percorsa tanta, ma senza mai lasciarsi. Oggi, una sessantina di coppie, hanno celebrato insieme le loro nozze d'oro. Invitati dall'Amministrazione comunale (e nello specifico a curare l'evento è stato il consigliere Alessandro Gozzini), i clarensi si sono ritrovati in Comune per celebrare il loro anniversario di matrimonio. Cinquant’anni, un lungo periodo fatto di gioie, fatiche, dolori, ma anche tante emozioni che rimarranno per sempre impresse nella memoria. Per l'occasione erano presenti il vicesindaco Maurizio Libretti e gli assessori Vittoria Foglia e Domenico Codoni e il prevosto, monsignor Gian Maria Fattorini.

La cerimonia è stata, invece, resa ancor più emozionante dalla musicista Laura Pederzoli, alla chitarra e voce.

L'evento

Le celebrazioni delle nozze d'oro, a Chiari, sono ormai diventate una tradizione. Un appuntamento che si ripete ogni anno, molto apprezzato dalla cittadinanza. Un momento per festeggiare un'importante ricorrenza nella vita di tanti cittadini, ma anche il loro esempio. Le coppie hanno ricevuto in dono una pergamena in ricordo di questo importante traguardo. Dopo il momento civico in Comune, non è mancata la funzione religiosa in Duomo insieme alle coppie che hanno celebrato anche gli altri anniversari e rinnovato le promesse.