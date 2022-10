Il gruppo Alpini di Chiari si appresta a celebrare il 50esimo anniversario del suo Monumento. Un "compleanno" importante che le Penne nere hanno voluto festeggiare in grande stile.

Celebrato il "compleanno" del Monumento degli Alpini

Cinquant'anni del Monumento agli Alpini. Le celebrazioni si sono svolte oggi pomeriggio, sabato 8 ottobre. Il ritrovo è stato in piazza Martiri della Libertà e poi, alle 17.30, è iniziata la sfilata la sfilata.

Una volta raggiunto il Monumento agli Alpini, su viale Mellini, non è mancato l’alzabandiera con la deposizione dei fiori. Tanti gli ospiti, mentre il discorso è stato affidato al capogruppo Alfredo Facchetti. A seguirlo anche il sindaco Massimo Vizzardi.

La scoperta

Scoperta in questa cerimonia anche una pergamena risalente alla creazione del monumento, trovata durante la traslazione dello stesso, e incorniciata per l’occasione.

Infine, c'è stata la Messa in Santa Maria.

Il concerto

In serata, alle 20.30, sempre in Santa Maria, ci sarà il concerto del Coro Città di Ala. Proprio 50 anni fa, il gruppo di Ala, con il quale sono gemellate le Penne nere clarensi, aveva donato i pini per l’area dove è stato inaugurato il monumento.

Ecco le fotografie