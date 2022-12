Il Comune di Corte Franca ha messo all'asta l'immobile di via Verdi a Colombaro che era stato lasciato all’ente di un privato affinché venisse destinato agli anziani. Lo stabile, troppo ammalorato, è inserito in un contesto residenziale di pregio e potrebbe far gola a privati e imprenditori edili. L’obiettivo è recuperare fondi per attivare un progetto sociale per gli anziani di ampio respiro.

Casa di via Verdi all’asta: finanzierà nuovi progetti per gli anziani

La stessa compagine amministrativa, durante il mandato del sindaco Giuseppe Foresti, aveva inizialmente pensato di ristrutturarlo per creare una residenza per anziani, ma l'iniziativa era rimasta al palo. L'edificio, situato in una zona collinare poco comoda da raggiungere a piedi (specialmente per una persona anziana), era quindi stato messo in vendita dall'Amministrazione di Giampietro Ferrari, che con i proventi voleva realizzare un progetto di housing sociale a Timoline. Ora un nuovo tentativo di vendita da parte dell'Amministrazione di Anna Becchetti: la base d'asta è di 199.500 euro. La gara si svolgerà il 12 gennaio alle 9 in Comune.