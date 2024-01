Cajazzo lascia l’Asst, il comando passa a Bruschi

Regione Lombardia ha reso note le nuove nomine. Cambio al vertice dell’Asst Franciacorta. Al posto del commissario straordinario Luigi Cajazzo c’è ora il direttore generale Alessandra Bruschi.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, poco prima di Natale, ha nominato coloro che dall’1 gennaio sono alla guida delle 8 Ats, le 26 Asst e i 5 Irccs della Lombardia e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu).

La decisione

Le nomine dei direttori generali sono state decise sulla base delle competenze - hanno ribadito Fontana e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso - Evidenziamo con soddisfazione l’aumento di giovani e donne tra i nuovi nominati, che siamo certi sapranno dare nuova energia al sistema. Il prossimo anno ci aspettano grandi sfide. Contiamo di dare una svolta decisiva per avviare un nuovo corso della sanità lombarda, dove tutti gli attori del sistema lavorino in rete, in forma coesa e solidale, soprattutto con chi ha più difficoltà. Vogliamo che ognuno si senta parte di un’unica struttura regionale in grado di garantire servizi e cure ai cittadini sempre più veloci e di qualità. Ai nuovi nominati vanno i nostri migliori auguri per il lavoro che andranno a svolgere. Così come a chi è andato in pensione o non è stato confermato va il nostro ringraziamento per il grande contributo concesso per mantenere alta la qualità delle cure offerte dal sistema sanitario lombardo.