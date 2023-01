Bg- Bs 2023 anche il comune di Gussago presente all'inaugurazione

Sabato 21 gennaio, il Comune di Gussago scenderà in campo insieme ad altri comuni della provincia bresciana per dare la propria impronta all’inaugurazione di Brescia e Bergamo Capitali della cultura 2023. A partire dalle 11, in contemporanea con Brescia e i comuni di Iseo, Paderno, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago, Ospitaletto, Trenzano, Corzano, Montirone e Desenzano DG, partirà l’inaugurazione dalle voci dei ragazzi della scuola Primaria di Secondo Grado di Gussago che intoneranno il brano "Crescere Insieme ”.

Bg - Bs 2023, le parole del primo cittadino

Si tratta di un testo scritto a quattro mani dalla bresciana Paola Ceretta, Direttore di Musical-Mente, e dal bergamasco Cristian Rocco, composto partendo dalle parole chiave create dai bimbi di Bergamo e di Brescia. Parole che raccontano la città del futuro che stanno attendendo, la città illuminata che sperano di abitare e di vivere. I Sindaci dei Comuni interessati, tra cui Gussago, hanno aderito con gioia alla proposta di condividere questo momento unico in tanti luoghi importanti della provincia.

Così anche il Sindaco di Gussago Giovanni Coccoli, ha voluto sottolineare l’unicità dell’evento a cui tutta la popolazione è invitata a partecipare:

“É un anno importante per tutti coloro che vivono questo territorio. Il Comune di Gussago ha scelto di partecipare a questa iniziativa in contemporanea con altri comuni per rimarcare il sostegno al nostro territorio. Il nostro paese, quale comune di prossimità a una delle due città capitali della cultura, apre le porte a tutti coloro che nel 2023 vorranno visitarlo, scoprendo il cuore e l’anima di Gussago attraverso luoghi, iniziative ed eventi che avremo il piacere di seguire durante tutto il corso dell’anno. Particolarmente importante per il nostro comune sarà il mese di Settembre, quando verrà inaugurata la mostra del maestro Inganni.”

La scaletta

Sabato 21 gennaio 2023, l’evento seguirà la seguente scaletta di eventi: - Ore 10:30/11:00 arrivo in Piazza Vittorio Veneto dei ragazzi del coro - Ore 11:00 Inaugurazione di Brescia e Bergamo Capitali della Cultura 2023 Seguiranno - Inno d’Italia - Discorso del Sindaco di Gussago Giovanni Coccoli - Discorso del Direttore del Coro - Inno Ufficiale di Brescia e Bergamo Capitali della Cultura 2023 Crescere Insieme - Discorsi dell’Assessore alla Cultura del Comune di Gussago Simone Valetti e della Dirigente Scolastica Mariangela Abrami. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.