Bagnolo Mella celebra il Natale con l’opera di Ivan Battaglia: inaugurazione lunedì 8 dicembre

Un angolo accogliente che avvicina gli animi alla contemplazione della nascita di Gesù a Betlemme, sapientemente curata in una rappresentazione sacra dalle mani e dall’ingegno del bagnolese Ivan Battaglia.

Una tradizione che si ripete da 10 anni

Si sa che la tradizione risale al 1223, quando San Francesco d’Assisi creò il primo presepe vivente a Greccio per rendere la Natività più tangibile e concreta. Non così antica ma di certo altrettanto densa di valore è la raffigurazione creata nel corso degli anni da Ivan, il quale ha saputo unire l’aspetto sacro e quello forse più profano, e di certo comunitario, per spingere le persone che la osservano a sentirsi “a casa” e nel contempo far riflettere quelle stesse persone sul senso del Natale. Negli anni scorsi il meraviglioso allestimento è stato anche in “viaggio” in altre comunità come, nel dicembre 2024, presso la chiesa dei pellegrini a Brescia: San Giacomo al Mella. Quest’anno invece resta a Bagnolo, dove prese vita, oltre dieci anni fa, ospitato in questo periodo di festa nella sede della Proloco Città di Bagnolo Mella Aps, in viale della Memoria 1.

Così è nato il presepe di Ivan

La storia di questo presepe, è una storia che arriva dritta al cuore. Il tutto ha inizio circa undici anni fa, quando Ivan Batta (questo il nome d’arte dell’artista) originario della città ma sposato proprio qui, decise di iniziare a creare degli elementi del presepe da zero. L’idea fu legata a un periodo in cui Batta si trovò a seguire e a sostenere con grande forza la moglie Gianna, mancata sei anni fa a seguito del morbo di Lou Gehrig, meglio conosciuta come Sla, acronimo di sclerosi laterale amiotrofica. Ivan e Gianna, da sempre, amavano in questo particolare periodo dell’anno allestire il loro albero di Natale, e durante la malattia di lei, l’assistenza di Batta fu fondamentale, così influenzato da un amico allestitore appassionato di presepi che si dilettava in stile “rustico”, anche il 75enne bagnolese, iniziò a dar vita alle strutture condividendo le ore con Gianna. E quello che in latino è chiamato “praesaepe” ossia mangiatoia è diventato un’opera meravigliosa.

Il suo instancabile lavoro interessa più livelli di profondità nei quali si leggono evidenti rimandi al nostro territorio come la “Loggetta” di piazza 4 Novembre di Bagnolo, o gli esempi della tipica architettura agreste della Bassa. Secondo l’immaginario di Ivan, Maria e Giuseppe suo sposo, in attesa della nascita del bambino, trovano riparo e riposo proprio sotto il portico di una vecchia cascina (volutamente deturpata, con il tetto fallato, i vetri rotti, per ricordare la semplicità di una straordinaria natività e nel contempo com’è facile oggi trovare testimonianze dei secoli scorsi in quelle condizioni).

Quando è possibile visitare il presepe

Una rappresentazione meravigliosa che trova proprio casa nell’associazione fondata a inizio anno 2025 volta alla promozione del territorio locale e, perché no, in questo caso dei suoi artisti. Il direttivo presieduto da Carla Olivari, dal suo vice Angelo Barbieri, dal segretario Alex Battagliola, dal tesoriere Fausto Ferrari e dai soci Dario Ongarini, Blerta Arapi e Corina Castelli, non ha esitato ad accogliere questo immenso e significativo lavoro del loro concittadino. In un mese fitto quale la partecipazione della scorsa domenica ai mercatini di Natale, l’organizzazione dello spiedo dell’8 dicembre che registra il sold-out, l’appuntamento del 12 dicembre con Santa Lucia alle 18.30, la gita a Mantova il 13 dicembre per i mercatini del Natale (ultimissimi posti a disposizione: partenza alle 13 rientro alle 21 – info al 345.3041426 solo whatsapp), i volontari hanno voluto dare anche la possibilità ai bagnolesi e non, di visitare il presepe. L’inaugurazione sarà l’8 dicembre alle 17.30. Sino al 6 gennaio compreso sarà visitabile il martedì dalle 20.30 alle 22, il sabato dalle 10.30 alle 12 e la domenica dalle 15 alle 18. Per qualsiasi informazione, dagli eventi in corso, quelli futuri, ai prossimi tesseramenti 2026 che avranno inizio in primavera, è possibile scrivere a: prolococittadibagnolomella@gmail.com