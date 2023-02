Aumento della soglia di esenzione dell'addizionale Irpef, approvato in Consiglio comunale

Aumento della soglia di esenzione dell'addizionale Irpef, l'approvazione ieri (lunedì 30 gennaio 2023) in Consiglio comunale a Gussago.

I temi discussi

In sede consiliare, è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione), che rappresenta lo strumento fondamentale della programmazione degli Enti Locali, che contiene, oltre le linee programmatiche di mandato, gli obiettivi operativi per metterle in pratica.

Il contenuto del DUP è stato tradotto in numeri in un bilancio più che mai delicato da creare e presentare, soprattutto in virtù del fatto che come famiglie e imprese, anche il Comune deve rispondere ad un aumento generalizzato dei prezzi con conseguente aumento della spesa corrente, quella da affrontare per fornire i servizi alla cittadinanza e mantenere i luoghi dove i servizi possono essere erogati. Da parte dell’Amministrazione Comunale, c’è stato lo sforzo di rinviare in un secondo momento tutte quelle spese meno urgenti, che possono essere rimandate, azioni che si ha la volontà di ripristinare appena possibile.

In alcuni campi non vi può però essere attesa: il settore sociale, avente protagonisti soggetti con diverse tipologie di difficoltà o a rischio di emarginazione sociale, il settore giovani, l’istruzione, la cultura, l’ambiente solo per fare alcuni esempi. In questi casi il Comune ha deciso di impegnarsi non solo a mantenere questi servizi attivi, ma ad incrementarli ove possibile. Si è operato un riassetto delle entrate, seguendo il principio di progressività sancito dalla Costituzione, che permette di realizzare una solidarietà non solo sociale ma anche economica, attuando politiche di redistribuzione.

Aumento dell'aliquota dell'addizionale Irpef

Per quanto concerne la modifica al Regolamento dell’Addizionale Comunale all’IRPEF e determinazione delle relative aliquote, si sottolinea come il Comune abbia scelto di procedere con l’aumento dell’aliquota di sua competenza, mantenendo la linea progressiva e non introducendo l’aliquota unica. Una decisione presa non a cuor leggero, ma frutto di una lunga riflessione, in quanto se da un lato si è consapevoli dello sforzo richiesto ai cittadini, questo permetterà di raccogliere le risorse necessarie al mantenimento dei servizi di cui si accennava sopra. Da questa operazione la previsione di maggior gettito per il Comune di Gussago è pari infatti a € 568.475,00

Nell’ottica della solidarietà, si è scelto altresì di aumentare la soglia di esenzione dell’addizionale comunale, ampliando la platea di persone che potranno usufruirne: in precedenza, i soggetti esenti da tale pagamento erano coloro che percepivano un reddito fino a € 11.000, d’ora in poi questo si innalza arrivando a € 13.000.