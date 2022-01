Aumento dei costi di sbarco a Monte Isola, interviene il Codacons

Dal primo aprile la tassa per i visitatori di Monte Isola aumenterà del 50%, sulla questione è intervenuto il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori.

Novità sgradita per le migliaia di turisti che ogni anno, specie dalla primavera all’autunno, visitano la più grande e bella delle isole lacuali alpine: Monte Isola, sita al centro del lago d’Iseo- si legge nella nota stampa diffusa dal Codacons - Dai prossimi mesi, difatti, durante la stagione temperata, sbarcare nei porti isolani costerà il 50% in più. Se fino al primo aprile si pagherà un euro, come da cinque anni a questa parte, dal primo aprile al 30 settembre 2022, chi vorrà recarsi nei centri isolani e non è residente o ha specifici abbonamenti per lavoratori, dovrà spendere un euro e 50, che andranno ad assommarsi al costo del biglietto del battello.