Nemmeno il cattivo tempo e la pioggia battente ha fermato i festeggiamenti. Questa mattina, a Chiari, è stata celebrata Santa Barbara patrona degli Artiglieri e dei Vigili del fuoco.

Artiglieri e pompieri in festa per Santa Barbara

Pompieri e artiglieri in festa per Santa Barbara. L’appuntamento è doppio. In questa occasione, infatti, gli artiglieri celebrano il 70esimo anniversario di fondazione, ma anche la patrona che "dividono" con i Vigili del fuoco volontari di Chiari.

Il programma

Dopo il ritrovo, alle 10 è stata celebrata la Messa in Santa Maria e, al termine sono state lette la preghiera degli Artiglieri, quella dei Pompieri e non è mancato il discorso del sindaco Massimo Vizzardi.

Alla cerimonia erano presenti anche altri amministratori: il vicesindaco Maurizio Libretti e la presidente del Consiglio Laura Capitanio, il vicesindaco di Rovato Simone Agnelli con l'assessore Pier Italo Bosio, il sindaco di Maclodio, Simone Zanetti, il vicesindaco di Castelcovati, Fabiana Valli, e il sindaco di Trenzano, Italo Spalenza.

La sfilata e il corteo

Poi, infine, è partita la sfilata in corteo accompagnata dalla Fanfara dei bersaglieri di Roccafranca. In conclusione si sono tenute la deposizione delle corone al Monumento ai Caduti e a quello dell’artigliere.