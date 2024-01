Una convezione tra Comune e Consorzio Irriguo, a vantaggio del progetto del Polo Agricolo all’Istituto Einaudi, fortemente voluto dalla Giunta clarense.

Amministrazione e Consorzio: una convenzione per i nuovi spazi

È questo il senso del documento che è stato sottoscritto tra l’Amministrazione comunale di Chiari e il Consorzio Irriguo «Seriola Vecchia» che, all’interno di un’intesa più vasta, vede anche l’accordo sulla sistemazione del tratto della seriola in via Don Comini.

Un’opera che consente di recuperare lo spazio spondale, ovvero di estendere e mettere in sicurezza un’ulteriore fascia di verde pubblico che, nel lato a sud, verrà messa disposizione dell’Istituto scolastico Einaudi per la realizzazione di ulteriori progetti didattici del Polo Agrario.

Nello specifico, l’intervento prevede di realizzare la sponda destra e sinistra del canale esistente che corre da ovest verso est del Comune di Chiari, al fine di evitare la dispersione di acqua irrigua (sempre meno presente sul territorio). Oltre a ciò, si metterà così in sicurezza la sponda verso la scuola, per un tratto di circa 200 metri di lunghezza.

Le opere in convenzione saranno integralmente svolte dal Consorzio Irriguo Seriola Vecchia, ma il Comune di Chiari riconoscerà al Consorzio un contributo di quasi la metà del costo totale degli interventi, ovvero 270mila euro circa sull’intero ammontare dell'accordo (circa 523 mila di cui 228.012,54 proprio per il tratto irriguo di Via Comini). Un segno tangibile dell’importanza del progetto, su più fronti, per la Città.

L'intervento

La parola è passata all'assessore alle Politiche Scolastiche, Cristian Vezzoli: