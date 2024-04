Il Chiari Music Festival sta per tornare, parola di Admr. L'appuntamento, in tre date, è per giugno. I concerti si svolgeranno a San Bernardino.

Al Chiari Music Festival tanti artisti: calcherà il palco anche Britti

Il primo a calcare il palcoscenico clarense sarà Alex Britti che porterà in città tutta la sua musica (e il nuovo album) e l’immensa bravura alla chitarra, ma sono grandi nomi quelli inseriti all’interno del programma che prevede una decina di concerti in soli tre giorni. Si inizierà il 21 giugno, proprio con Britti, mentre a calcare il palcoscenico lunedì 24 giugno saranno Robert Jon & the Wreck, GeGè Telesforo con Big Mama Legacy, Edward Abbiati e Lee Fardon seguiti, domenica 30 giugno, da Eric Bibb, Band of Friends, The Black Sorrows, Gennaro Porcelli, Egidio Juke Ingala & The Jacknives.

Tutti gli appuntamenti avranno luogo a San Bernardino, all’interno delle strutture attrezzate dell’Istituto salesiano di via Palazzolo che già negli scorsi anni ha magistralmente ospitato l’evento organizzato dall’associazione fondata nel 1997 da Maurizio Mazzotti insieme al compianto fratello Franco, con il patrocinio del Comune di Chiari.

L'intervento

«Portiamo a Chiari grandi artisti, con capacità, anche tecniche, incredibili - ha ribadito il presidente Mazzotti - Con molti di loro ci siamo messi in contatto in prima persona perché spesso l’Italia non paga per questo tipo di eventi e non è ben inserita nei circuiti, ma comunque, possiamo dirci anche in questa occasione assolutamente soddisfatti degli ospiti che siamo riusciti ad ottenere».

Da anni, infatti, l’Admr porta a Chiari artisti di calibro internazionale e offre alla cittadinanza, ma non solo, serate davvero incredibili, stando sempre molto attenta al costo degli eventi.

«Come nostro solito abbiamo lavorato per fare in modo che i concerti potessero essere accessibili e non troppo costosi - ha confermato, anche in questa occasione, l’attenzione al tema - Crediamo fortemente che la musica debba essere per tutti e dunque, nonostante il calibro degli ospiti che giungeranno a Chiari, ci siamo impegnati per fare in modo che i biglietti non avessero costi spropositati».

I biglietti

Ci sarà poi modo di approfondire gli ospiti, ma intanto, biglietti e prevendite sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster, ma per informazioni è possibile contattare il 349.3589244, inviare una mail a regia.admrwebradio@gmail.com oppure contattare il sito www.admr-chiari.it.

Federica Gisonna