Addio al geodetico al Centro sportivo di via Santissima Trinità. Martedì mattina sono iniziati i lavori di demolizione e smantellamento della struttura realizzata nel 1988.

Addio al vecchio geodetico del Centro Sportivo

Il progetto già deliberato nel 2020, a seguito dell’emergenza Coronavirus era in attesa di riprendere il suo corso, dato che lo spazio era stato messo a disposizione per ospitare l’hub vaccinale; a seguito è entrato a far parte della partnership pubblico-privato con la società Engie, che vede diversi altri interventi sul territorio clarense. La struttura verrà sostituita da una nuova e moderna palestra Nzeb (cioè ad utilizzo di energia quasi pari a 0), con un edificio completamente decarbonizzato, che tramite l’impianto fotovoltaico previsto, non solo non consumerà, ma venendo messo in rete con gli altri impianti esistenti all’interno del Centro Sportivo consentirà la produzione di energia autonoma e l’abbattimento dei costi di utenza ordinari.

La nuova palestra sarà a disposizione dell’istituto Einaudi e del Cfp durante gli orari scolastici, mentre il pomeriggio sarà principalmente a disposizione delle società sportive che già sono presenti in loco.

L'intervento

Sul tema è intervenuto l'assessore allo Sport, Cristian Vezzoli.