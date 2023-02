Ac Ospitaletto: siglata la convenzione con l'Istituto Comprensivo.

Ac Ospitaletto, il calcio sale in cattedra

Con la sottoscrizione dell’accordo da parte della società sportiva Ac Ospitaletto con l’Istituto Comprensivo di Ospitaletto, il calcio incontra la scuola. Al centro del progetto: educazione, conoscenza di sé e del proprio corpo, relazione con gli altri, prima di tutto; e poi tecnica di base, tattica di squadra, autonomia individuale, emotività e consapevolezza. Sono alcuni dei temi trattati dal progetto suddiviso in due distinti programmi: il primo rivolto a circa 420 studenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, il secondo alle 180 classi terze della scuola secondaria, che prenderanno il via da giovedì 23 febbraio 2023 sino alla fine di giugno 2023, secondo quanto definito e deliberato per i progetti dei piani di offerta formativa dell’Istituto e nell’ambito delle attività extrascolastica, con la collaborazione degli insegnanti.

Scuola primaria

Per la scuola primaria, i principali obiettivi educativi individuati partono dalla consapevolezza del proprio corpo; dallo sviluppo dell’attenzione, comprensione e abilità; dalla fiducia e dall’autostima, alla capacità di interagire con il gruppo dimostrando tolleranza e comprensione, sino alla responsabilità verso se stessi e gli altri per raggiungere autonomia e capacità di organizzazione, come l’assunzione di impegni, decisione, giudizio e valutazione. I referenti del progetto Federico Bonomi e Gianluca Canipari, del Settore Giovanile dell’Ac Ospitaletto hanno elaborato un percorso ad hoc per i bambini della primaria dal titolo “ospiTIAMO” con attività pratiche e il coinvolgimento di figure specializzate in scienze ed educazione motoria.

Scuola secondaria

Per i ragazzi della scuola Secondaria che vedrà coinvolte sette sezioni di terza, per loro l’obiettivo del corso condotto da Silvio Broli e supportato da diversi docenti intitolato “La geografia dello sport: tradizione e cultura sportiva” sarà quello di far capire in termini concreti e con linguaggio riparametrato all’età con esempi teorici e pratici comprensibili alla classe, l’importanza della scuola anche nel mondo del calcio - e dello sport in generale – permettendo così di avvicinare maggiormente la scuola allo sport.

Per il presidente Giuseppe Taini

“L’Ospitaletto Calcio con questa iniziativa vuole avvicinare ancora di più il mondo della scuola a quello dello sport del calcio, portando i ragazzi di Ospitaletto a contatto con esperienze già diffuse in altri paesi con curiosità che possano far comprendere meglio che la scuola è anche mezzo per poter partecipare con successo allo sport e ai suoi valori; un ringraziamento particolare al main sponsor dell’Acd Ospitaletto Coroxal Srl per il contributo all’iniziativa”.

A tutti i partecipanti l’Acd Ospitaletto consegnerà un piccolo gadget e a tutte le classi un invito per assistere ad una partita della Prima Squadra.